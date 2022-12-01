Невролог Шиндряева: при головной боли никому нельзя употреблять алкоголь

Если у человека болит голова, это означает, что ему противопоказаны любые спиртные напитки, заявила невролог Наталья Шиндряева.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, в обществе распространено мнение о том, что коньяк помогает при головных болях. Врач сочла такую информацию мифом. По её словам, бороться с болевыми ощущениями нужно в зависимости от их причин.

"Если причина головной боли заключается в пониженном артериальном давлении, то крепкий чай или кофе действительно облегчают состояние некоторым пациентам", — указала Шиндряева.

Как пояснила специалист, в случае повышенного давления или гипертонического криза употреблять кофеин и чай запрещено. Она порекомендовала россиянам, не знающим показателей собственного давления, обойтись без экспериментов над организмом.

Все виды алкоголя строго противопоказаны при головных болях, заключила медик.

Ранее биолог Ирина Мальцева проинформировала, что масло мяты позволяет справиться с головными болями, спазмами толстого кишечника и расстройством пищеварения.

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