Доктор Абакумов рассказал, чем лечиться дома с первых дней заболевания Covid-19

Несмотря на то, что пандемия в мире не объявлена, коронавирус никуда не исчез. Им по-прежнему болеют, и важно с первых дней начать правильное лечение, даже если домашний тест на Covid-19 отрицательный, сообщает известный пульмонолог Олег Абакумов.

Когда человек почувствовал недомогание, первым делом важно понять грипп это или коронавирус. Симптомы схожи, но разница всё же есть. При гриппе у заболевшего отмечается высокая температура без насморка. При Covid-19 температура тела повышается до 39 градусов, болит горло и есть насморк.

Важно, что тест на коронавирус не покажет правильный результат в первые два дня болезни, но лечение стоит начинать сразу, указывает Абакумов. Чтобы не терять драгоценное время, доктор советует с первых часов заболевания принимать "Молнупиравир", единственное противовирусное средство, которое помогает при коронавирусе. Для облегчения симптомов, Абакумов рекомендует использовать не обычные сосудосуживающие препараты от насморка, к которым возникает привыкание, а назальный стероид "Назонекс". Сбивать высокую температуру пульмонолог советует парацетамолом. Уже на следующий день человек почувствует облегчение, отмечает Абакумов.

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