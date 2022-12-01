Врач Гадзиян: белая мука, колбаса и консервы разрушают организм человека

Употребление белой муки, консервированной продукции и колбасы оказывает лишь негативное влияние на работу организма. Об этом заявил хирург-уролог Марк Гадзиян.

По словам врача, в составе колбасных изделий, как правило, нет натурального мяса. Они состоят из жира, кожи животных и хрящей, пояснил специалист. Кроме того, эксперт отметил, что в колбасе содержатся эмульгаторы, соя и загустители, разрушающие организм.

Гадзиян также порекомендовал россиянам отказаться от консервов, ведь они способны провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

"Многие консерванты — это канцерогены, увеличивающие риск развития рака кишечника", — написал доктор в своих соцсетях.

Он добавил, что белая мука тоже не обладает полезными свойствами. Из-за крахмала, глютена, маргарина и сахара, которые включаются практически во всю выпечку, человек сталкивается с ожирением, заболеваниями сердца и онкологией, заключил эксперт.

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