Инфекционист Матюхина: "болезнь зимней рвоты" может настичь россиян в декабре

В холодное время года россияне нередко сталкиваются с норовирусной инфекцией, которая также известна как "болезнь зимней рвоты". Об этом сообщила врач Ольга Матюхина.

По словам специалиста, чаще всего инфекция настигает пациентов в декабре. Врач отметила в интервью "Аргументам и Фактам", что вирус можно подхватить через воду и пищу. Кроме того, он передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, пояснила эксперт.

Инфекционист назвала симптомы, которые указывают на "болезнь зимней рвоты":

Диарея;

Болевые ощущения в области живота;

Слабость;

Головокружение;

Потеря аппетита;

Однократная или многократная рвота.

Матюхина посоветовала россиянам, обнаружившим у себя вышеперечисленные признаки, обратиться к врачу. Это поможет исключить различные осложнения инфекции, указала специалист.

Она добавила, что при "болезни зимней рвоты" необходимо обязательно пить много чистой воды для восстановления баланса жидкости в организме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.