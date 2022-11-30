В холодное время года россияне нередко сталкиваются с норовирусной инфекцией, которая также известна как "болезнь зимней рвоты". Об этом сообщила врач Ольга Матюхина.
По словам специалиста, чаще всего инфекция настигает пациентов в декабре. Врач отметила в интервью "Аргументам и Фактам", что вирус можно подхватить через воду и пищу. Кроме того, он передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, пояснила эксперт.
Инфекционист назвала симптомы, которые указывают на "болезнь зимней рвоты":
Матюхина посоветовала россиянам, обнаружившим у себя вышеперечисленные признаки, обратиться к врачу. Это поможет исключить различные осложнения инфекции, указала специалист.
Она добавила, что при "болезни зимней рвоты" необходимо обязательно пить много чистой воды для восстановления баланса жидкости в организме.
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