Кандидат наук: регулярные тренировки могут не дать результата

Регулярные тренировки могут не дать результата из-за отсутствия плана занятий. Важно также обращаться за помощью к тренеру, который может адекватно рассчитать силы человека и распределить их на долгое время. Об этом рассказала кандидат педагогических наук Ирина Меркулова.

По её словам, люди, следуя желанию заниматься двигательной активностью, часто ожидают скорых и безупречных результатов от занятий. Но любителям фитнеса определить достаточный уровень нагрузки самостоятельно сложно.

Желание побыстрее достигнуть результата приводит к тому, что многие занимающиеся жертвуют техникой. В конечном итоге плохая техника и большой вес приводят к травмам, заключила эксперт в беседе с Life.ru.

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