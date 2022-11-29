Диетолог Русакова не советует есть овсянку при индивидуальной непереносимости

Не всем людям можно употреблять овсяную кашу. На данный продукт может возникнуть аллергия, считает кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Как сообщает Москва 24, на овсянку может быть индивидуальная пищевая непереносимость. Специалист не рекомендует есть продукт ежедневно, поскольку он выводит из организма полезные вещества. Оптимально употреблять кашу 2-3 раза в неделю.

"Для кишечника овсяная каша полезна. Она способствует формированию хороших каловых масс и рекомендуется людям с нарушениями в работе кишечника", — отметила диетолог.

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