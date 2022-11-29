Врач-диетолог Лазуренко: зимой в рацион нужно обязательно добавить сало

Чтобы согреться зимой, необходимо употреблять продукты, содержащие белки и жиры, сообщила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, в холодный сезон в свой рацион необходимо обязательно включить сало. По словам врача, в нём есть насыщенные жиры, которые положительно влияют на разные системы организма. Она также добавила, что с помощью арахидоновой кислоты, содержащейся в сале, можно предупредить развитие болезни Альцгеймера.

Кроме того, Лазуренко порекомендовала россиянам регулярно готовить блюда из яиц, мяса, рыбы, птицы и кисломолочных продуктов в зимний период.

"Можно обратить внимание на ферментированные продукты: квашеную капусту, солёные огурцы", — указала эксперт.

При этом она призвала не злоупотреблять солениями, так как это может спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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