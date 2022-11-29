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Врач Малышева: яйца пашот на завтрак препятствуют развитию онкологии

Здоровье

Если регулярно готовить яйца пашот на завтрак, можно снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом заявила врач-терапевт Елена Малышева.

Врач Малышева: яйца пашот на завтрак препятствуют развитию онкологии

В эфире Первого канала она отметила, что в яйцах сохраняется селен во время варки при температуре, которая не превышает 100 градусов.

По словам кардиолога Германа Гандельмана (соведущего Малышевой), этот химический элемент обеспечивает противораковую защиту разных систем организма. Он позволяет бороться с клетками, запускающими опухолевые процессы, уточнил эксперт.

"В яйцах пашот селен сохраняется", — добавила Малышева.

Ранее онколог Иржи Кубес сообщил, что постоянная боль в горле нередко сигнализирует о наличии опухолей в области головы или шеи. Как пояснил специалист, на развитие рака также могут указывать припухлости на теле, заложенность ушей, красные и белые пятна в ротовой полости.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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