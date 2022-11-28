Врач Рябов рекомендует придерживаться ЗОЖ для профилактики ОРВИ и гриппа

В Московской области отмечается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Для профилактики данных болезней можно следовать простым рекомендациям, которыми поделился заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с "Радио 1".

Специалист посоветовал придерживаться здорового образа жизни.

"Он предполагает чередование физической и умственной активности, нормальный режим дня, хороший сон и правильное питание. Рацион должен быть насыщен овощами и фруктами", — сказал эксперт.

Также следует носить маски в общественных местах. Рябов напомнил о вакцинации, которая является лучшей защитой от вирусных заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.