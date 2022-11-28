Дерматолог: перчатки не в силах защитить руки от сухости и покраснения зимой

Перчатки не являются защитой кожи рук от сухости и покраснения в зимний период. Такую точку зрения высказала дерматолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Елизавета Суворина.

Врач рассказала, что кожа человека, в том числе и на руках, защищена естественным слоем, образующимся из выделений потовых и сальных желез. Однако когда на улице холодно и ветрено, в этом природном защитном слое появляются микроскопические повреждения, являющиеся причиной покраснений, сухости и растрескивания кожи, пишет Газета.Ru.

По словам Сувориной, только одни перчатки не в состоянии сохранить защитный барьер на коже рук.

"Перчатки лишь защищают от прямого воздействия ветра, снега, но никак не спасают от постоянного перепада температур. Мы можем выйти из +22 в -15 и несколько раз снять перчатки, пока доберемся до места. Именно поэтому наш "невидимый барьер" даже в перчатках уже не столь эффективен и получает все те же повреждения, только не в таком масштабе, как было бы без них", — рассказала врач.

Суворина посоветовала не забывать зимой о дополнительной защите рук при помощи специальных кремов, которые остаются на коже невидимой плёнкой и помогает уберечь её от сухости и покраснений.

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