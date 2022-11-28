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Онколог Кубес: постоянная боль в горле может быть признаком опухоли головы и шеи

Здоровье

Есть симптомы, которые могут указывать на развитие опухоли головы и шеи. О тревожных признаках рассказал медицинский директор Центра лечения онкологических заболеваний Иржи Кубес в беседе с Express.

Он отметил, что ранняя и правильная диагностика позволит увеличить шансы на излечение.

"Постоянная боль в горле, которая длится более двух недель", — назвал врач симптомы опасной болезни.

Также при наличии боли в зубах и дёснах, язв, красных и белых пятен в полости рта следует заподозрить неладное. Некоторые больные жалуются также на заложенность ушей, отёк шеи и припухлости. Онколог рекомендует обратиться к врачу при данных признаках.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру