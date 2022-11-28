Онколог Кубес: постоянная боль в горле может быть признаком опухоли головы и шеи

Есть симптомы, которые могут указывать на развитие опухоли головы и шеи. О тревожных признаках рассказал медицинский директор Центра лечения онкологических заболеваний Иржи Кубес в беседе с Express.

Он отметил, что ранняя и правильная диагностика позволит увеличить шансы на излечение.

"Постоянная боль в горле, которая длится более двух недель", — назвал врач симптомы опасной болезни.

Также при наличии боли в зубах и дёснах, язв, красных и белых пятен в полости рта следует заподозрить неладное. Некоторые больные жалуются также на заложенность ушей, отёк шеи и припухлости. Онколог рекомендует обратиться к врачу при данных признаках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.