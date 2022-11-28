Врач Зяблова: при тошноте и проблемах с дыханием нужно срочно идти в больницу

Ряд симптомов, с которыми сталкиваются россияне, требуют срочного обращения в больницу. Об этом заявила врач Елена Зяблова.

В интервью изданию "Лайф" она назвала пять проблем, при наличии которых нужно немедленно записаться на консультацию к специалисту:

Трудности при дыхании;

Нарушение речи;

Тошнота, рвота, диарея;

Температура, превышающая 38 градусов (в течение 3-5 дней);

Боли в области сердца, сбои в сердечном ритме.

Медик порекомендовала не игнорировать болевые ощущения. По её словам, с помощью регулярных профилактических осмотров и диспансеризации можно своевременно выявить различные заболевания и вылечить их до возникновения различных осложнений.

Ранее Зяблова сообщила, что жители РФ нередко занимаются самолечением из-за недоверия к докторам. Она подчеркнула: в российских аптеках многие лекарства продают без назначения врача, поэтому граждане зачастую покупают препараты на своё усмотрение или по советам родственников.