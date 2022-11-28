Daily Mail: в Мексике удалили шестисантиметровый хвост у новорождённой девочки

В мексиканском штате Нуэво-Леон родилась девочка с шестисантиметровым хвостом. Хирурги удалили отросток. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на научную работу, опубликованную в "Журнале педиатрической хирургии".

Ребёнок появился в результате кесарева сечения. Хвост длиной 5,7 см был удалён. Такой случай впервые произошёл в Мексике.

"Структура мягкая, покрыт кожей и волосами, — описывается хвост в отчёте. — Его можно было двигать, что не причиняло боли пациентке, однако спонтанные движения не наблюдались. Когда хвост укололи иголкой, ребёнок заплакал".

В двухмесячном возрасте медики снова осмотрели девочку. За это время хвост увеличился на 0,8 см, после чего было принято решение об операции. В тот же день ребёнка выписали из больницы.