В мексиканском штате Нуэво-Леон родилась девочка с шестисантиметровым хвостом. Хирурги удалили отросток. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на научную работу, опубликованную в "Журнале педиатрической хирургии".
Ребёнок появился в результате кесарева сечения. Хвост длиной 5,7 см был удалён. Такой случай впервые произошёл в Мексике.
"Структура мягкая, покрыт кожей и волосами, — описывается хвост в отчёте. — Его можно было двигать, что не причиняло боли пациентке, однако спонтанные движения не наблюдались. Когда хвост укололи иголкой, ребёнок заплакал".
В двухмесячном возрасте медики снова осмотрели девочку. За это время хвост увеличился на 0,8 см, после чего было принято решение об операции. В тот же день ребёнка выписали из больницы.
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