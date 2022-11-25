Daily Mail: вакцинация до 11 часов утра усилит иммунный ответ

Вакцинация, проведённая до 11 часов утра усиливает иммунитет, а дефицит сна ослабляет его. Об этом сообщает Daily Mail.

В больнице Университета Сунь Ятсена в Китае было проведено исследование с участием 63-х человек. Более сильный иммунный ответ показали те, кто сделал прививку вакциной от SARS-CoV-2 между девятью и 11 часами утра. Это объясняется активностью генов, ответственных за производство Т-клеток и молекул, используемых для распознавания антигенов.

Издание отмечает важность сна не менее шести часов до и после вакцинации, а также отказа от обезболивающих.

Также исследования показали, что приём жаропонижающих препятствует выработке антител, особенно в случае приёма перед иммунизацией.