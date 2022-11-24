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Врач Зяблова: россияне занимаются самолечением из-за недоверия к докторам

Здоровье

Россияне часто занимаются самолечением, а не ходят к врачам, в том числе из-за того, что в нашей стране лекарства можно купить в свободной продаже. Об этом рассказала заместитель главного врача сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова в беседе с Life.ru.

Врач Зяблова: россияне занимаются самолечением из-за недоверия к докторам

Эксперт пояснила, что большое количество медикаментов в России продаются без рецепта, поэтому купить их пациент может свободно на своё усмотрение или по рекомендации друзей и родственников.

Также люди не хотят впустую тратить время, считает доктор. Посещение врачей у многих ассоциируется с долгим ожиданием приёма в очереди, а есть ведь ещё и дорога туда и обратно, что отнимает много времени, отметила специалист.

Недоверие к врачам, по её словам, является второй причиной. С негативным опытом кто-то столкнулся сам, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с медиками, заключила Зяблова.

Ранее диетолог раскрыл пользу костного бульона для организма.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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