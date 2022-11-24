Россияне часто занимаются самолечением, а не ходят к врачам, в том числе из-за того, что в нашей стране лекарства можно купить в свободной продаже. Об этом рассказала заместитель главного врача сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова в беседе с Life.ru.
Эксперт пояснила, что большое количество медикаментов в России продаются без рецепта, поэтому купить их пациент может свободно на своё усмотрение или по рекомендации друзей и родственников.
Также люди не хотят впустую тратить время, считает доктор. Посещение врачей у многих ассоциируется с долгим ожиданием приёма в очереди, а есть ведь ещё и дорога туда и обратно, что отнимает много времени, отметила специалист.
Недоверие к врачам, по её словам, является второй причиной. С негативным опытом кто-то столкнулся сам, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с медиками, заключила Зяблова.
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