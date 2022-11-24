Костный бульон невероятно полезен, так как в нём много коллагена, который человек обильно теряет с возрастом. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Энтони Димарино.
По его словам, организм может расщеплять такой коллаген и использовать полученные аминокислоты для разных потребностей. И организм будет использовать его там, где ему необходимо.
Вещества, присутствующие в костном бульоне, уменьшают количество морщин, делают упругой кожу, избавляют от боли в суставах, восстанавливают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, укрепляют кости и мышцы, объяснил врач.
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