Диетолог Гинзбург дал советы по питанию во время анемии

В осенне-зимний период многие люди испытывают дефицит витаминов. Для поддержки иммунитета россияне занимаются самолечением, назначая самостоятельно биодобавки. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал изданию "ФедералПресс", можно ли пить витамины без консультации врача.

"Если речь идёт о заболевании и витаминодефиците, то тут должен назначать врач", — отметил диетолог.

Он утверждает, что всем показана поддержка витамина D на хорошем уровне. При этом летом можно сделать паузу. Если в рационе много рыбы, нужно снизить дозировку витамина.

"Многие фирмы выпускают достаточно широкие витамино-минеральные комплексы, где в одной таблетке собрано всё или почти всё", — отметил Гинзбург.

Фолиевую кислоту — витамин B9 лучше употреблять в виде солей. Так добавка легче метаболизируются в рабочую форму витамина и снижает вероятность развития злокачественных опухолей.

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