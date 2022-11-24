Хирурги из США: транзиторная ишемическая атака может предшествовать инсульту

Предшествовать инсульту может транзиторная ишемическая атака, то есть временное прерывание кровоснабжения мозга. Об этом рассказали специалисты американской ассоциации неврологических хирургов.

Они также назвали симптомы, на которые стоит обратить внимание: бессилие и онемение конечностей.

Эксперты отметили, что могут возникнуть кратковременные проблемы с собственной речью или способностью понимать речь окружающих, снижение чёткости в одном глазу или полная потеря зрения.

Эти симптомы при транзиторной ишемической атаке проходят менее чем за 10-20 минут, пояснили врачи из США.