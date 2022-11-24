Предшествовать инсульту может транзиторная ишемическая атака, то есть временное прерывание кровоснабжения мозга. Об этом рассказали специалисты американской ассоциации неврологических хирургов.
Они также назвали симптомы, на которые стоит обратить внимание: бессилие и онемение конечностей.
Эксперты отметили, что могут возникнуть кратковременные проблемы с собственной речью или способностью понимать речь окружающих, снижение чёткости в одном глазу или полная потеря зрения.
Эти симптомы при транзиторной ишемической атаке проходят менее чем за 10-20 минут, пояснили врачи из США.
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