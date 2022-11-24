Диетолог Суржик: зимой легче набрать вес из-за обилия простых углеводов в меню

В холодный период россияне легче набирают вес из-за обилия простых углеводов в их рационе, заявила диетолог, эксперт РАН Александра Суржик.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, зимой снижается потребление овощей и фруктов, то есть сложных углеводов. По её словам, с приходом морозов люди начинают включать в своё меню множество калорийных блюд.

Эксперт добавила, что к набору лишнего веса также приводит низкая физическая активность в холодное время года. Она порекомендовала заниматься фитнесом и регулярно употреблять фрукты для поддержания формы.

"Можно есть и разные овощные блюда, в том числе приготовленные из замороженных продуктов", — уточнила Суржик.

При этом специалист призвала соблюдать осторожность при покупке консервированных овощей, ведь в них нередко добавляют большое количество сахара и соли.