В холодный период россияне легче набирают вес из-за обилия простых углеводов в их рационе, заявила диетолог, эксперт РАН Александра Суржик.
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, зимой снижается потребление овощей и фруктов, то есть сложных углеводов. По её словам, с приходом морозов люди начинают включать в своё меню множество калорийных блюд.
Эксперт добавила, что к набору лишнего веса также приводит низкая физическая активность в холодное время года. Она порекомендовала заниматься фитнесом и регулярно употреблять фрукты для поддержания формы.
"Можно есть и разные овощные блюда, в том числе приготовленные из замороженных продуктов", — уточнила Суржик.
При этом специалист призвала соблюдать осторожность при покупке консервированных овощей, ведь в них нередко добавляют большое количество сахара и соли.
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