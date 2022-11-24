Daily Mail: стоматолог Сингх заявила, что беременную выдают дёсны

Для того, чтобы определить, является ли пациентка беременной, можно просто заглянуть ей в рот. Будущих мам выдают дёсны. Об этом заявила стоматолог Сухмани Сингх, пишет Daily Mail.

У женщин, ожидающих малыша, часто бывает гингивит — воспаление десён, вызванное гормональными изменениями.

"Дёсны становятся более воспалёнными, чувствительными и склонными к кровотечениям", — объяснила специалист.

Многие пользователи соцсетей увидели у себя описанную проблему и задумались, не беременны ли.

"Я теперь волнуюсь. Мои дёсны в некоторых местах напоминают воздушные шары, и мой дантист не сказал об этом ни слова", — написала одна из читательниц.