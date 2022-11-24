Врач Пономарёва: привычка пить кофе натощак вредит здоровью человека

Врач-диетолог Василиса Пономарёва призвала россиян не употреблять кофе натощак сразу после пробуждения.

По её словам, кофеин практически мгновенно повышает уровень кортизола. В интервью изданию "МедикФорум" она отметила, что для нормализации работы организма понадобится много времени.

Как пояснила специалист, кортизол отвечает за контроль биологических часов человека.

"Потребление кофе натощак повысит уровень кислоты в желудке", — сказала врач.

Она уточнила, что такое негативное воздействие часто вызывает вздутие живота и рвоту.

Ранее нутрициолог Татьяна Ширкова заявила, что кофеин формирует ложное чувство бодрости. Медик подчеркнула: его потребление в дозе свыше 300 мг в сутки может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, появлению чувства тревоги, а также вызвать тремор и спутанность сознания. Эксперт добавила, что кофе блокирует усталость, а не борется с ней.