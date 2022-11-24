Врач Перес: бананы, орехи и ягоды Годжи помогут самостоятельно понизить давление

С помощью бананов, орехов и ягод Годжи можно самостоятельно понизить давление в домашних условиях. Об этом заявила генетик, нутрициолог Светлана Перес.

По её словам, в аналогичных целях также можно использовать шоколадную продукцию, не содержащую сахар и пищевые добавки. Кроме того, с высоким давлением следует бороться с помощью лимонного сока, отрубей, какао, экстракта чеснока и чая валерианы, уточнила врач.

При этом она порекомендовала обращаться к таким способам лишь тем людям, которые не страдают гипертонией.

"Если вы гипертоник, необходимо проконсультироваться со специалистом", — сказала Перес в интервью "Спорт-Экспресс".

Как пояснила нутрициолог, при повышенном давлении важно пить не меньше 1,5 литра чистой воды в сутки.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что пациентам с высоким артериальным давлением и болевыми ощущениями в области сердца нужно отказаться от приёма горячего душа.