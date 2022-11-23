Медик Зяблова посоветовала проверить квалификацию врача-блогера перед обращением

Часто в соцсетях можно встретить докторов-блогеров, дающих советы по различным вопросам касательно здоровья. Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала гражданам РФ, как удостовериться в квалификации таких медицинских специалистов. Пресс-служба платформы сообщила об этом изданию "Вести Подмосковья".

"Некоторые наши соотечественники считают, что врач сегодня может принимать пациентов дистанционно в соцсетях. Также люди думают, что блогер может давать консультации в сфере диетологии, если закончил курсы, а специалисту по питанию достаточно похудеть самому, чтобы помочь другим. Но большинство придерживается мнения, что советы из блогов способны навредить", — отметила Зяблова.

Она порекомендовала проверять квалификацию и опыт работы врача, а также место нынешней деятельности. Зяблова отметила, что профессионалы не дают рекламу препаратов, а также не консультируют в личных сообщениях. В случае необходимости медицинской помощи лучше обращаться к докторам через специальные сервисы и платформы или посетить поликлинику очно.