Врач Пушкарёв: частые ОРВИ с осложнениями у детей говорят о сбое в организме

Взрослым стоит насторожиться, если у их ребёнка часто диагностируют ОРВИ с различными осложнениями. Об этом заявил педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарёв.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на врача, детей, которые за год переносят много эпизодов ОРВИ, сопровождаемых отитом, пневмонией или синуситом, нужно обязательно показывать специалистам в поликлинике.

"Здесь можно насторожиться и предположить, что защитные механизмы дают сбой", — считает медик.

Он добавил, что педиатры и врачи смежных профессий помогут выяснить, какие факторы провоцируют тяжёлое течение ОРВИ у юных пациентов.

При этом Пушкарёв подчеркнул: заражение ОРВИ может быть вызвано нахождением в местности с неблагоприятной экологией. По словам специалиста, если ребёнок часто сталкивается с этим инфекционным заболеванием, но быстро выздоравливает, то это свидетельствует о хорошей работе иммунитета.