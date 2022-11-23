Диетолог Саини посоветовал употреблять яйца и томаты для быстрого роста ягодиц

Для ускорения роста ягодиц помогут определённые продукты питания. Они позволят как восстановиться после тренировок, так и дадут толчок к увеличению мышечной массы. Об этом рассказал диетолог портала о силовых видах спорта и правильном питании Fitness Volt Видур Саини (Vidur Saini). Его рекомендации приводит Daily Star.

Эксперт призвал больше употреблять томатов.

"Помидоры предотвращают возрастное снижение мышечной силы, что делает их отличным дополнением к рациону для поддержания тонуса ягодиц. Они обладают противовоспалительными свойствами, помогают быстрее восстанавливаться после тренировок и в основном состоят из воды, которая дольше сохраняет ощущение сытости", — объяснил он.

Также Саини рекомендует употреблять яйца. В их белках много протеина, а в желтках содержатся полезные жиры. Кроме того, яйца богаты лейцином — аминокислотой, стимулирующей синтез и снижающей распад белка в мышцах.

"В сочетании с дозой высококачественного протеина он даёт толчок росту ваших ягодиц", — говорит врач.