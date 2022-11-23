В Китае вновь стремительно растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки 29 157 человек заразились COVID-19 на территории Китая.
"Распространение коронавируса ускоряется, показатели вплотную приближаются к историческому антирекорду", — прокомментировали в Госкомитете.
Кроме того, представители ведомства пояснили, что в последний раз медики заявляли о максимальном приросте заражённых 14 апреля. Тогда в КНР было лабораторно подтверждено свыше 29 тысяч случаев COVID-19.
В Госкомитете также подчеркнули: сейчас сложно контролировать, как именно распространяется инфекция. По словам специалистов, большая часть пациентов с COVID-19 переносит заболевание бессимптомно.
Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев проинформировал, что люди, переболевшие коронавирусом, нередко сталкиваются с сахарным диабетом первого типа.
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