В Китае показатели распространения COVID-19 вплотную приблизились к антирекорду

В Китае вновь стремительно растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки 29 157 человек заразились COVID-19 на территории Китая.

"Распространение коронавируса ускоряется, показатели вплотную приближаются к историческому антирекорду", — прокомментировали в Госкомитете.

Кроме того, представители ведомства пояснили, что в последний раз медики заявляли о максимальном приросте заражённых 14 апреля. Тогда в КНР было лабораторно подтверждено свыше 29 тысяч случаев COVID-19.

В Госкомитете также подчеркнули: сейчас сложно контролировать, как именно распространяется инфекция. По словам специалистов, большая часть пациентов с COVID-19 переносит заболевание бессимптомно.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев проинформировал, что люди, переболевшие коронавирусом, нередко сталкиваются с сахарным диабетом первого типа.