Ортодонт: чистка зубов один раз в день может стать причиной зубного камня

Чистка зубов один раз в день может привести к образованию зубного камня. Об этом рассказала врач-ортодонт Диана Чертанова в интервью "СЭ".

По словам специалиста, бактерии, обитающие в зубном камне, могут вызвать воспаление и рецессию дёсен, кариес и даже язву двенадцатиперстной кишки.

Эксперт заметила, что возможны, хотя и нежелательны, только единичные случаи нарушения режима гигиены.

Также доктор рассказала, что произойдёт, если не чистить зубы или делать это неправильно

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