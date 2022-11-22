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Ортодонт: чистка зубов один раз в день может стать причиной зубного камня

Здоровье

Чистка зубов один раз в день может привести к образованию зубного камня. Об этом рассказала врач-ортодонт Диана Чертанова в интервью "СЭ".

По словам специалиста, бактерии, обитающие в зубном камне, могут вызвать воспаление и рецессию дёсен, кариес и даже язву двенадцатиперстной кишки.

Эксперт заметила, что возможны, хотя и нежелательны, только единичные случаи нарушения режима гигиены.

Также доктор рассказала, что произойдёт, если не чистить зубы или делать это неправильно

Ранее британские специалисты назвали необычные признаки, указывающие на раннее начало сахарного диабета.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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