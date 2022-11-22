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Британские эксперты: выпадение волос может быть ранним признаком диабета

Здоровье

Неспециалисту трудно определить диабет на ранней стадии, однако есть симптомы, которые должны привлечь внимание. Об этом рассказали эксперты британской благотворительной организации Diabetes UK.

Британские эксперты: выпадение волос может быть ранним признаком диабета

По их словам, к таким известным признакам относятся постоянное чувство жажды, сильное чувство усталости, частое мочеиспускание (особенно ночью), потеря веса и мышечной массы.

Но есть и другие необычные симптомы, которые связать с диабетом на первый взгляд сложно.

Например, это выпадение волос, нечёткое зрение, кожные заболевания, молочница, незаживающие порезы и раны.

Специалисты отметили, что высокий сахар в крови и других телесных жидкостях (поте, моче, слюне) способен вызвать рост числа грибков, изменение химического состава крови, ухудшение работы иммунной системы, снижение защитных функций организма.

Именно по этим признакам можно заподозрить начинающийся диабет, как первого, так и второго типов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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