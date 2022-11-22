Филатова: пищу нужно пережёвывать не менее 30 раз во избежание ощущения тяжести

Во избежание ощущения тяжести в желудке необходимо пережёвывать еду не меньше 30 раз, заявила гастроэнтеролог Ирина Филатова.

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на специалиста, из-за плохого пережёвывания продуктов постепенно нарушается моторика желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По словам врача, это приводит к оседанию пищи в животе, изжоге и отрыжке.

Она также добавила, что многие люди зачастую совершают порядка восьми-девяти жевательных движений, поэтому процессы переваривания у них не запускаются.

"Жевание стимулирует выработку слюны", — пояснила Филатова.

Гастроэнтеролог подчеркнула: благодаря пищеварительным ферментам, содержащимся в слюне, налаживаются процессы усвоения продуктов питания. Кроме того, она отметила, что долгое жевание стимулирует работу всех внутренних механизмов ЖКТ.

В желудке, указала врач, отсутствуют зубы, поэтому человеку следует самостоятельно измельчать еду, в том числе для правильного усвоения белка. Крупные куски мяса нужно пережёвывать больше 30 раз, заключила специалист.