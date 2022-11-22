Politico: страны Европы столкнулись с серьёзной нехваткой медицинского персонала

Европейские страны испытывают серьёзный недостаток медицинского персонала. На данный момент им не хватает около 2 млн работников. Из-за этого может возникнуть коллапс здравоохранения в Европе, сообщает Politico.

В Греции службы экстренного реагирования не могут действовать оперативно из-за нехватки медиков. В Англии наблюдается дефицит десятков тысяч медсестёр, число вакансий достигло рекордного уровня. Сообщается, что португальские родильные дома вынуждены приостанавливать работу из-за отсутствия врачей. Во Франции имеются сложности с поиском специалистов на замену уходящим на пенсию медикам.

"Нехватка врачей — это действительно проблема, которая затрагивает всех наших членов. Существует мнение, что медицина больше не является привлекательным выбором карьеры, в которой люди могут остаться на всю жизнь. И это действительно поставит под угрозу устойчивость систем здравоохранения в будущем", — сказала Сарада Дас, генеральный секретарь Постоянного комитета европейских врачей (CPME).

Многие молодые врачи жалуются на высокий уровень выгорания и проблемы с психическим здоровьем, поэтому вынуждены оставлять профессию.