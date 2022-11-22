Врач Золотарёва: гипертонический криз вызывает серьёзные повреждения в организме

При гипертоническом кризе пациенты зачастую жалуются на головную боль, тошноту, бледность или гиперемию лица. Об этом сообщила врач-кардиолог Наталия Золотарёва.

По её словам, при появлении таких симптомов следует сохранять спокойствие. Специалист порекомендовала принять успокаивающее средство, а затем погрузить ноги и руки в горячую воду.

"При неэффективности этих мероприятий в течение часа нужно вызвать скорую", — сказала Золотарёва в интервью изданию "Лайф".

Она также добавила, что некоторые признаки гипертонического криза сигнализируют о возникновении серьёзных повреждений внутри организма. Как пояснила врач, к медикам необходимо срочно обратиться в случае заторможенности, потери сознания, учащённого сердцебиения, болей в области сердца или груди, нарушения мочеиспускания, кровоизлияний в глаз.

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что главная опасность гипертонического криза состоит в его внезапности. Эксперт подчеркнул: критическое состояние может развиться крайне быстро.