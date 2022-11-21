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Диетолог Суржик заявила, что польза средиземноморской диеты научно доказана

Здоровье

Благотворное влияние на здоровье оказывает средиземноморская диета. Так считает кандидат медицинских наук, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик, пишет "Газета.Ru".

Диетолог Суржик заявила, что польза средиземноморской диеты научно доказана

"На сегодняшний день наибольшая доказательная база есть у средиземноморской диеты. Проведено множество исследований, доказывающих, что, если мы говорим о здоровом, разнообразном рационе, то лучше придерживаться именно такого питания. Средиземноморская диета предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков, но не исключает мясо, в котором кроме белка есть важные элементы — витамин B12 и цинк, железо", — объяснила Суржик в беседе с изданием.

Такое питание снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист отметила важность составления разнообразного рациона, тогда не повредит даже фастфуд. Суржик посоветовала употреблять блюда быстрого питания только в известных ресторанах, а не сомнительных местах.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Елена Андреева
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