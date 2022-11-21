Диетолог Суржик заявила, что польза средиземноморской диеты научно доказана

Благотворное влияние на здоровье оказывает средиземноморская диета. Так считает кандидат медицинских наук, член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик, пишет "Газета.Ru".

"На сегодняшний день наибольшая доказательная база есть у средиземноморской диеты. Проведено множество исследований, доказывающих, что, если мы говорим о здоровом, разнообразном рационе, то лучше придерживаться именно такого питания. Средиземноморская диета предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков, но не исключает мясо, в котором кроме белка есть важные элементы — витамин B12 и цинк, железо", — объяснила Суржик в беседе с изданием.

Такое питание снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист отметила важность составления разнообразного рациона, тогда не повредит даже фастфуд. Суржик посоветовала употреблять блюда быстрого питания только в известных ресторанах, а не сомнительных местах.