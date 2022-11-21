Эпидемиолог Дубинин: зимой нужно держать в тепле голову и ноги

В зимнее время года важно одеваться по погоде и держать голову и ноги в тепле. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Николай Дубинин в интервью "СЭ".

По словам специалиста, одежда должна быть тёплой, комфортной, защищать от влаги и ветра. Материалы, из которых изготовлены одежда и обувь, должны быть дышащими и натуральными.

Материла лучше, чем натуральная кожа, для зимней обуви ещё не придумали, добавил эксперт. Он отметил, что такие модели хорошо сидят на ноге, пропускают воздух, но при этом хорошо сохраняют тепло.

Изменение температуры ног влияет на почки, органы дыхания и мочеполовую систему, а переохлаждение головы приводит к снижению иммунитета и негативно влияет на центральную нервную систему, заключил собеседник издания.