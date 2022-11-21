Врач Парецкая: для укрепления иммунитета нужно есть ягоды, фасоль и морепродукты

Чтобы укрепить иммунитет, необходимо регулярно восполнять запасы йода в организме. Об этом заявила врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Елена Парецкая.

В интервью изданию "Доктор Питер" специалист пояснила, что из-за дефицита йода страдают все системы организма. По её словам, при таком состоянии взрослые люди нередко жалуются на снижение работоспособности. Как уточнила врач, в случае длительной нехватки йода у пациентов повышаются риски возникновения онкологических заболеваний.

Парецкая отметила, что насытить организм этим элементом можно с помощью следующих продуктов:

Клюквы;

Клубники;

Чернослива;

Креветок;

Трески;

Тунца;

Индейки;

Картофеля с кожицей;

Белой фасоли;

Морской капусты.

Все перечисленные продукты — отличные источники йода и других полезных веществ, подчеркнула специалист. Она также добавила, что наличие апатии, сонливости, раздражительности и неприятных ощущений в груди может указывать на развитие йододефицита.