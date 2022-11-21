ЛОР Комарова назвала полоскание самым простым способом лечения больного горла

Для лечения больного горла можно воспользоваться простыми доступными способами. Ими поделилась врач-оториноларинголог "СМ-Клиники" Светлана Комарова в беседе с изданием "Мослента".

"Основа лечения больного горла — это полоскание антисептиками, так как все бактерии находятся на поверхности слизистой. Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания", — пояснила специалист.

Также Комарова рекомендует приём системных противовирусных препаратов, антисептических спреев или таблеток для купирования неприятных ощущений в горле. При присоединении бактериальной инфекции с осиплостью голоса и болью при глотании стоит обратить внимание на таблетки для рассасывания.

Ранее врач Светлана Савченко сообщила, что бактерия Helicobacter pylori может привести к язве и раку желудка.