Фитнес-тренер Шульга: тёплая вода благотворно влияет на органы пищеварения

Тёплая вода улучшает работу органов пищеварения. Об этом заявила фитнес-тренер Ксения Шульга.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" она отметила, что каждый день следует выпивать около трёх литров воды для поддержания внутреннего баланса организма.

"Вода повышенной температуры способна улучшать процесс усвоения пищи и работу кишечника", — пояснила тренер.

Кроме того, эксперт добавила, что тёплая вода повышает температуру тела и положительно влияет на кровообращение. Некоторые люди пьют её для похудения, указала Шульга. Однако специалист считает, что с помощью воды вряд ли удастся существенно сбросить вес.

При этом тренер подчеркнула: тёплая вода задерживается в желудке дольше, чем холодная, поэтому она способна притуплять чувство голода.

По словам эксперта, борьба с лишними килограммами невозможна без регулярных занятий спортом и правильного питания.