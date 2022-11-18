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Офтальмолог: после 40 лет может резко начать падать зрение

Здоровье

У человека, перешагнувшего 40-летний рубеж, может начать резко падать зрение. Связано это с физиологическими процессами, происходящими в организме. Об этом рассказал врач-офтальмолог Христо Тахчиди в беседе с "Вечерней Москвой".

Офтальмолог: после 40 лет может резко начать падать зрение

Специалист объяснил, что 40 лет — критичный возраст с точки зрения биологии развития человека, так как после сорока изнашиваться начинают определённые элементы и системы, в числе которых и зрение.

По словам доктора, человек может хуже видеть вблизи из-за того, что ухудшается эластичность линзы хрусталика.

Также с возрастом может появиться резкое повышение внутриглазного давления, которое запустит механизм развития глаукомы, предупредил собеседник издания.

Эта болезнь ведёт к атрофии и слепоте, а остановить её можно, только заменив хрусталик. Хотя в искусственном виде его качество будет гораздо хуже.

На дальнозоркость повлиять невозможно, а предотвратить глаукому можно, если раз в год мерить давление, заключил врач.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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