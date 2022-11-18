Врач Лазуренко: алкоголь, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга

Употребление алкоголя, трансжиров, жареных и сладких продуктов негативно влияет на функционирование мозга, заявила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Как сообщает Москва 24, спиртные напитки нарушают работу центральной нервной системы, уменьшая активность нейронов и провоцируя депрессивные состояния. По словам специалиста, алкоголь также снижает когнитивные способности, ведь он не позволяет эффективно обучаться чему-то новому.

"Человек не может собраться с мыслями, не может сконцентрироваться даже на своей привычной работе", — указала Лазуренко.

Она добавила, что трансжиры и пережаренная пища тоже ухудшают мозговую деятельность. Как пояснила врач, в этом случае пациент недополучает важные питательные вещества, необходимые для поддержания здоровья организма.

Кроме того, эксперт порекомендовала не злоупотреблять выпечкой, хлебобулочными изделиями из белой муки и сахаром. Эти продукты приводят к запуску процесса гликирования, из-за которого начинается засахаривание важных биологических молекул, уточнила диетолог. Лазуренко подчеркнула: если включить их в регулярный рацион питания, мозг станет постепенно угасать.