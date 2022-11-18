Психотерапевт Гиберт: частая зевота может быть признаком диабета или анемии

Частая беспричинная зевота может указывать на развитие опасных заболеваний. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на психотерапевта и клинического психолога Евгения Гиберта.

Эксперт отметил в интервью изданию, что в некоторых случаях наличие зевоты является признаком сахарного диабета. По его словам, при таком заболевании пациенты жалуются на появление усталости и сонливости, ведь их организм не усваивает глюкозу, а клетки не получают необходимое количество энергии.

Кроме того, он подчеркнул: частая зевота иногда свидетельствует о сердечной недостаточности. Как пояснил специалист, из-за пониженного давления кислород доходит до клеток не в полном объёме. Именно поэтому человек сталкивается со слабостью и переутомлением, заявил психотерапевт.

Гиберт также добавил, что зевота нередко указывает на анемию.

"Если постоянные позывы зевать сопровождаются чувством тяжести, сдавливания за грудиной, то сердце и сосуды нужно проверить обязательно", — сказал эксперт.

Непрекращающееся желание зевать, уточнил специалист, может быть симптомом такого заболевания, как апноэ, характеризующего короткой остановкой дыхания во время сна.

Если человек страдает от беспричинной зевоты, ему следует посетить врача, заключил Гиберт.