Агапкин советует пить четыре чашки кофе в день для профилактики болезней почек

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и его коллега, диетолог Михаил Гинзбург назвали напитки, употребление которых поможет защитить почки от различных заболеваний. Об этом они рассказали в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

"Исследования показывают, что люди, выпивающие четыре чашки кофе в день, имеют на 11 процентов меньше рисков возникновения повреждения почек по сравнению с теми, кто кофе не пьёт", — рассказал Агапкин.

Гинзбург сообщил, что благотворное влияние на почки оказывает лимонная вода. Этот напиток уменьшает риск образования камней. Также диетолог подчеркнул положительное воздействие клюквенного морса, который обеззараживает мочевыделительные пути.

Агапкин напомнил, что клюкву рекомендуют все урологические сообщества по профилактике инфекций мочевыводящих путей.

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