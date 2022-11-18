Врач Зяблова: зависимость от капель для носа приводит к хроническому насморку

Медики нередко фиксируют случаи зависимости пациентов от использования капель для носа, сообщила врач Елена Зяблова.

В интервью изданию "Лайф" он отметила, что бесконтрольное обращение к таким каплям нередко приводит к развитию хронического насморка. Как пояснила специалист, организм привыкает к постоянному поступлению лекарственных веществ в нос, а сосуды на этом фоне перестают самостоятельно функционировать в полном объёме.

"Некоторые даже не понимают, что этот хронический насморк вызван каплями", — уточнила Зяблова.

Именно поэтому многие пациенты начинают записываться на операции, чтобы исправить перегородку носа, указала врач. По словам эксперта, они винят лишь её в появлении непрекращающегося насморка.

При этом специалист подчеркнула: в некоторых случаях перегородка действительно может создавать определённые проблемы, для полноценной диагностики заболевания рекомендуется проконсультироваться с отоларингологом.

Ранее лор-хирург Константин Добрецов заявил, что назальные средства от насморка нельзя использовать дольше 10 дней.