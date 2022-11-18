Кононенко: витамины D, C, B9, A и E необходимы организму в холодное время года

Витамины помогают улучшить состояние здоровья в холодный период. Об этом заявила врач-диетолог Ирина Кононенко.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" она отметила, что зимой необходимо регулярно готовить блюда, в составе которых есть витамины D, C, B9, A и E.

"Витамином D богаты яйца, печень, молочные продукты", — уточнила специалист.

По её словам, витамин А (ретинол) содержится в сливочном масле, твороге, икре и рыбьем жире, витамин Е (токоферол) — в растительном масле, зелёных овощах и орехах. Употребляя эти продукты, можно укрепить свой иммунитет, заключила диетолог.

Ранее врач Елена Соломатина сообщила, что многие пациенты пытаются бороться с авитаминозом, используя различные биологические добавки. При этом она подчеркнула: нередко россияне пьют витамины, которые нельзя сочетать между собой.

В качестве примера специалист привела витамин В12. Как пояснила диетолог, его не рекомендуется пить вместе с витаминами А, С и Е.