Психолог: активные виды хобби помогают убрать негативные эмоции

Хобби является показателем многогранности личности. Оно помогает расслабиться и расширить кругозор. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист отметила, что человеку важно давать психике отдых, переключать внимание, а отличный способ отвлечься — это хобби.

Эксперт добавила, что хобби человек всегда ассоциирует с отдыхом, так как занимается в это время тем, что ему нравится.

По словам собеседницы издания, с помощью хобби легко компенсируются агрессия и стрессы, возникающие после общения с другими людьми.

С выбросом негативных эмоций особенно хорошо справляются активные виды хобби, заключила психолог.