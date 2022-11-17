Хобби является показателем многогранности личности. Оно помогает расслабиться и расширить кругозор. Об этом рассказала психолог Марина Гладышева в беседе с "Вечерней Москвой".
Специалист отметила, что человеку важно давать психике отдых, переключать внимание, а отличный способ отвлечься — это хобби.
Эксперт добавила, что хобби человек всегда ассоциирует с отдыхом, так как занимается в это время тем, что ему нравится.
По словам собеседницы издания, с помощью хобби легко компенсируются агрессия и стрессы, возникающие после общения с другими людьми.
С выбросом негативных эмоций особенно хорошо справляются активные виды хобби, заключила психолог.
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