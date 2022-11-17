Диетолог: за один раз можно съесть 10-15 пельменей без вреда фигуре

За один раз можно съесть примерно 10-15 пельменей без вреда для фигуры. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева в интервью изданию Life.

Специалист отметила, что здесь всё зависит от их размера.

Пельмени достаточно калорийны из-за муки и мяса, а в такой порции будет от 300 до 380 килокалорий, добавила она.

Если добавлять соусы, то калорийность повысится до 500 ккал, пояснила врач.

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