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Диетолог: за один раз можно съесть 10-15 пельменей без вреда фигуре

Здоровье

За один раз можно съесть примерно 10-15 пельменей без вреда для фигуры. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева в интервью изданию Life.

Специалист отметила, что здесь всё зависит от их размера.

Пельмени достаточно калорийны из-за муки и мяса, а в такой порции будет от 300 до 380 килокалорий, добавила она.

Если добавлять соусы, то калорийность повысится до 500 ккал, пояснила врач.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что инсульт могут спровоцировать гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, наследственность, курение, возраст, лишний вес и малоподвижный образ жизни.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Елена Андреева
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