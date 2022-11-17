Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чернышова: при болях в сердце и температуре нужно отказаться от горячего душа
Соболев: ВС РФ нужно уничтожить главный узел на границе Украины и Польши
Комбат Ходаковский раскритиковал скорость принятия решений генерами ВС РФ
Белгородцы пожаловались на поведение медиков поликлиники во время обстрела
Больше половины москвичей хотят видеть столицу украшенной к Новому году
Дерипаска допустил, что США бросят Тайвань из-за госдолга
Сенатор Цеков: Зеленский относится к переговорам с Россией как к балагану
Financial Times: в НАТО теряют доверие к Зеленскому из-за его лжи
Шурыгин: на Украине готовят план "отмазки" ВСУ от удара по Польше

Треть учащихся начальной школы в Хакасии страдает ожирением

Здоровье

Согласно результатам проверки, проведённой в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", треть школьников младших классов Хакасии имеют избыточный вес и ожирение.

Как пишет newkhakasiya.online, избыточный вес был диагностирован у 32% детей, обучающихся в 1-4 классах в школах Саяногорска, Абакана, Черногорска и Аскизского района.

Сами школьники считают, что они питаются "хорошо", однако специалисты выяснили, что в их рационе наблюдается дефицит рыбы, молочных продуктов и хлеба из муки грубого помола. При этом в питании детей присутствует избыток лёгких углеводов, солёных и жирных продуктов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР

Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.

Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Общество
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Игорь Буккер Петр Кропоткин — потомок Рюрика и анархист Игорь Буккер Ольга Лебедева Восемь тарифов русофобии: за что Запад так ненавидит Россию Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 17 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Десант ВС России ликвидирует технику ВС Украины на правом берегу Днепра
Силовые структуры
Десант ВС России ликвидирует технику ВС Украины на правом берегу Днепра
Последние материалы
В Белгороде слышны громкие взрывы
Шмыгаль: ВС РФ наносят удары по заводу "Южмаш" в Днепре
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Во всех регионах Украины прозвучала воздушная тревога
Петр Кропоткин — потомок Рюрика и анархист
Четверть россиян хотели бы получать пенсию в 100 тысяч рублей
Эксперт Финогенова: нововведения в системе ОМС упростят жизнь пациентам
В Киеве в 266-й день СВО слышны взрывы
РВ: Президент Зеленский будет повешен на Крещатике националистами Украины
Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников