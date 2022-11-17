Треть учащихся начальной школы в Хакасии страдает ожирением

Согласно результатам проверки, проведённой в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", треть школьников младших классов Хакасии имеют избыточный вес и ожирение.

Как пишет newkhakasiya.online, избыточный вес был диагностирован у 32% детей, обучающихся в 1-4 классах в школах Саяногорска, Абакана, Черногорска и Аскизского района.

Сами школьники считают, что они питаются "хорошо", однако специалисты выяснили, что в их рационе наблюдается дефицит рыбы, молочных продуктов и хлеба из муки грубого помола. При этом в питании детей присутствует избыток лёгких углеводов, солёных и жирных продуктов.