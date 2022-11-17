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Чернышова: при болях в сердце и температуре нужно отказаться от горячего душа

Здоровье

Высокая температура, болевые ощущения в области сердца и повышенное артериальное давление — противопоказания для приёма горячего душа, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Чернышова: при болях в сердце и температуре нужно отказаться от горячего душа

Как сообщает Москва 24, температура поднимется ещё выше, если человек согреется в душе. По словам специалиста, пациенты, страдающие от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний нередко жалуются на плохое самочувствие после контакта с горячей водой.

"Состояние может ухудшиться", — пояснила медик.

Врач порекомендовала россиянам укреплять свой иммунитет с помощью контрастного душа, чередуя прохладную воду с тёплой.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что кефир позволяет бороться с высоким артериальным давлением. Как пояснил специалист, этот напиток улучшает микрофлору, препятствует запуску воспалительных процессов, а также воспроизводит "хорошие бактерии", необходимые для нормального функционирования различных систем организма.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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