Чернышова: при болях в сердце и температуре нужно отказаться от горячего душа

Высокая температура, болевые ощущения в области сердца и повышенное артериальное давление — противопоказания для приёма горячего душа, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как сообщает Москва 24, температура поднимется ещё выше, если человек согреется в душе. По словам специалиста, пациенты, страдающие от гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний нередко жалуются на плохое самочувствие после контакта с горячей водой.

"Состояние может ухудшиться", — пояснила медик.

Врач порекомендовала россиянам укреплять свой иммунитет с помощью контрастного душа, чередуя прохладную воду с тёплой.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что кефир позволяет бороться с высоким артериальным давлением. Как пояснил специалист, этот напиток улучшает микрофлору, препятствует запуску воспалительных процессов, а также воспроизводит "хорошие бактерии", необходимые для нормального функционирования различных систем организма.