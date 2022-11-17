Онколог Каприн: мясо и молочные продукты снижают риск развития рака

Риск развития рака можно снизить с помощью регулярного употребления молочных и цельнозерновых продуктов, а также блюд, которые богаты клетчаткой. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его словам, для профилактики рака необходимо включить в своё меню мясо. При этом врач добавил, что оно не должно быть красным.

"Мясо — важнейшая часть рациона. Но по возможности исключите колбасу, сосиски и красное мясо, ведь они увеличивают риск возникновения колоректального рака", — уточнил специалист в своих соцсетях.

Кроме того, Каприн порекомендовал россиянам больше гулять на свежем воздухе и заниматься фитнесом. Он отметил, что 30-минутная прогулка на улице два раза в день позволяет сохранять хорошее самочувствие.

Как пояснил врач, про физическую активность не стоит забывать даже в том случае, если у пациента уже выявили онкологию. Благодаря ходьбе можно избежать различных осложнений заболевания, заключил онколог.