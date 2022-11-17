Эксперт Финогенова: нововведения в системе ОМС упростят жизнь пациентам

Нововведения в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) позволят упростить процесс объединения информации о пациентах больниц, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

В интервью агентству "Прайм" она отметила, что благодаря обновлённым правилам россияне смогут быстрее оформлять документы в медучреждениях. По словам эксперта, в стране будет создан единый реестр данных о больных, где планируется объединить все сведения из лечебных организаций регионального и федерального уровней. В него обязательно внесут имена и фамилии врачей, которые оказывали медпомощь гражданам РФ, пояснила специалист.

"Для пациентов нововведение повысит эффективность обмена данными между различными лечебными заведениями — участниками системы ОМС", — уточнила Финогенова.

Кроме того, она подчеркнула: россияне могут воспользоваться порталом "Госуслуги" для получения электронного полиса. С 1 декабря 2022 года жителям страны предоставят право получать медпомощь без бумажных документов, заключила эксперт.