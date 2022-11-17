Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Больше половины москвичей хотят видеть столицу украшенной к Новому году
Дерипаска допустил, что США бросят Тайвань из-за госдолга
Сенатор Цеков: Зеленский относится к переговорам с Россией как к балагану
Financial Times: в НАТО теряют доверие к Зеленскому из-за его лжи
Шурыгин: на Украине готовят план "отмазки" ВСУ от удара по Польше
Жозеп Боррель: ЕС возместит ущерб странам из-за антироссийских санкций
Жук: Украина перешла красную линию, пора пересмотреть наше отношение к в….*
Онколог Каприн: мясо и молочные продукты снижают риск развития рака
Daily Mail: жительница Британии обнаружила опухоль благодаря грудным имплантам

Эксперт Финогенова: нововведения в системе ОМС упростят жизнь пациентам

Здоровье

Нововведения в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) позволят упростить процесс объединения информации о пациентах больниц, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт Финогенова: нововведения в системе ОМС упростят жизнь пациентам

В интервью агентству "Прайм" она отметила, что благодаря обновлённым правилам россияне смогут быстрее оформлять документы в медучреждениях. По словам эксперта, в стране будет создан единый реестр данных о больных, где планируется объединить все сведения из лечебных организаций регионального и федерального уровней. В него обязательно внесут имена и фамилии врачей, которые оказывали медпомощь гражданам РФ, пояснила специалист.

"Для пациентов нововведение повысит эффективность обмена данными между различными лечебными заведениями — участниками системы ОМС", — уточнила Финогенова.

Кроме того, она подчеркнула: россияне могут воспользоваться порталом "Госуслуги" для получения электронного полиса. С 1 декабря 2022 года жителям страны предоставят право получать медпомощь без бумажных документов, заключила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР

Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.

Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Общество
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Игорь Буккер Петр Кропоткин — потомок Рюрика и анархист Игорь Буккер Ольга Лебедева Восемь тарифов русофобии: за что Запад так ненавидит Россию Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 17 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Мир. Новости мира
NYT: отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Последние материалы
В Белгороде слышны громкие взрывы
Шмыгаль: ВС РФ наносят удары по заводу "Южмаш" в Днепре
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая
Во всех регионах Украины прозвучала воздушная тревога
Петр Кропоткин — потомок Рюрика и анархист
Четверть россиян хотели бы получать пенсию в 100 тысяч рублей
Эксперт Финогенова: нововведения в системе ОМС упростят жизнь пациентам
В Киеве в 266-й день СВО слышны взрывы
РВ: Президент Зеленский будет повешен на Крещатике националистами Украины
Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников