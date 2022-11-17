Врач-диетолог Гинзбург: кефир эффективно борется с высоким давлением

Кефир — пробиотик, позволяющий эффективно бороться с высоким артериальным давлением. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В эфире "России 1" он отметил, что употребление этого напитка улучшает микрофлору. Как пояснил специалист, если включить его в свой ежедневный рацион, можно быстро воспроизвести необходимые "хорошие" бактерии.

По словам врача, такие микроорганизмы препятствуют выработке токсинов и возникновению воспалительных процессов.

"Из-за "плохих" бактерий развивается метаболический синдром, приводящий к гипертонии", — уточнил Гинзбург.

Именно поэтому россиянам, страдающим от высокого давления, следует регулярно пить кефир, заключил диетолог.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что гипертония, лишний вес, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина и глюкозы способны спровоцировать инсульт. Он посоветовал пациентам внимательно следить за своим давлением во избежание различных осложнений.