Кефир — пробиотик, позволяющий эффективно бороться с высоким артериальным давлением. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В эфире "России 1" он отметил, что употребление этого напитка улучшает микрофлору. Как пояснил специалист, если включить его в свой ежедневный рацион, можно быстро воспроизвести необходимые "хорошие" бактерии.
По словам врача, такие микроорганизмы препятствуют выработке токсинов и возникновению воспалительных процессов.
"Из-за "плохих" бактерий развивается метаболический синдром, приводящий к гипертонии", — уточнил Гинзбург.
Именно поэтому россиянам, страдающим от высокого давления, следует регулярно пить кефир, заключил диетолог.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что гипертония, лишний вес, малоподвижный образ жизни, повышенный уровень холестерина и глюкозы способны спровоцировать инсульт. Он посоветовал пациентам внимательно следить за своим давлением во избежание различных осложнений.
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