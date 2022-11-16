Малышева: стресс снижает воспаление и уменьшает боль

Стресс может быть полезен для человека, так как это приспособительный механизм, придуманный природой для того, чтобы можно было эффективно жить и переживать многие этапы своего развития.

Об этом рассказали врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и её коллега, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Специалист объяснил, что стресс мобилизует работу органов и систем человека в экстремальных ситуациях. При этом в организме происходит высвобождение сахара, который даёт питание и энергию сердцу, мозгу и мышцам. Необходимо это для того, чтобы человек мог думать, работать и двигаться.

Кроме того, стресс снижает воспаление и подавляет восприятие боли, благодаря чему людям становится проще действовать, добавила Малышева.

Однако если при этом просто сидеть на одном месте и ничего не делать, переживая эмоционально, то стресс может перерасти в затяжной, что в итоге вызовет развитие различных заболеваний, заключила ведущая.